Eric Stehfest über seine Ehe mit Edith: «Wir taten uns nicht mehr gut»

Im Buch schreiben Sie viel über die Liebe zu Ihren Kindern. Wie erklären Sie den beiden Ihre Krankheit?

Stehfest: Vor meinen Kindern sage ich, dass Papa manchmal ein bisschen antriebslos ist. Aber wenn ich mit ihnen bin, ist es so ähnlich wie bei der Musik: Dann verschwinden die Symptome, weil ich so viel Liebe erfahre, dass es kaum Raum dafür gibt. Deswegen kriegen sie davon nicht so viel mit. Mein neunjähriger Sohn weiss aber, Papa ist ein bisschen krank und macht aktuell nicht so viel Sport – dann sagt er, dass das mal okay ist und versucht, mich wieder zu motivieren. Wenn es mir nicht gut geht, sind die Kinder meistens aber gar nicht in der Nähe. Sie haben mir ganz viel Halt gegeben in der Akutzeit.