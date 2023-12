«Erinnere mich noch lebhaft»: Cindy Crawford über Treffen mit Diana

Das Model zeigt die Szene aus «The Crown»

Crawford veröffentlichte in einem Instagram–Posting einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil der sechsten Staffel des Netflix–Hits über die britische Königsfamilie. In der Szene wird sie in einem Gespräch zwischen Prinz Philip (Jonathan Pryce) und Prinz William (Ed McVey) angesprochen. In der Szene aus Episode fünf, die am 14. Dezember Premiere hatte, öffnete der junge Prinz die Tür zu seinem Schlafsaal in Eton und stellte fest, dass ihm sein Grossvater einen Überraschungsbesuch abgestattet hatte. An der Wand prangten Bilder von Crawford und ihren Kolleginnen Naomi Campbell (53) und Claudia Schiffer (53). «Nichts, wofür man sich schämen muss! Haben sie Namen?», fragte Pryce in seiner Rolle als Philip. «Zu meiner Zeit waren es Rita Hayworth, Betty Grable und Lana Turner.»