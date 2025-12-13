Erinnerung an Matthew Perry: «Friends»-Cast feiert besondere Reunion

Tod vor zwei Jahren

Die Stiftung wurde nach Perrys Tod im Oktober 2023 gegründet und trägt einen Gedanken weiter, der dem Schauspieler besonders am Herzen lag. Perry, der in der Erfolgsserie zehn Staffeln lang den sarkastischen Chandler Bing spielte, wurde am 28. Oktober 2023 leblos in seinem Whirlpool in Pacific Palisades aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die Gerichtsmedizin in Los Angeles stellte später fest, dass der Schauspieler an den akuten Auswirkungen von Ketamin gestorben war. Perry hatte zuvor offen über seine jahrzehntelangen Kämpfe mit der Sucht gesprochen und diese auch in seiner 2022 erschienenen Autobiografie «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» verarbeitet.