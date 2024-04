Erinnerungen an glückliche Zeiten: Emma Heming-Willis öffnet Fotoalbum

Emma Heming–Willis (45) beweist einmal mehr ihre Liebe zu ihrem an Demenz erkrankten Mann Bruce Willis (69). Nachdem sie etwa zum Valentinstag am 14. Februar, seinem Geburtstag am 19. März sowie dem 15. Hochzeitstag am 21. März liebevolle Postings veröffentlicht hat, zeigt sie jetzt einen emotionalen Rückblick mit mehreren Schnappschüssen aus den gemeinsamen Jahren.