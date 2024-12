«Erkennst Du den Song?»-Quiz auf ProSieben: Diese Stars sind dabei

«World Wide Wohnzimmer: Erkennst du den Song? Live» wird am Mittwoch, 11. Dezember (21:25 Uhr), live auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein. In einem Instagram–Post gaben die beiden Entertainer zudem bekannt, dass ab 21:15 Uhr der Livestream auf ihrem YouTube–Kanal starten wird. «Blue Carpet mit den Promis und eine ‹Show in der Show›, in der wir live die Songwünsche der Community aufnehmen», heisst es zu diesem Vorabprogramm.