Erkrankter König Harald ist auf dem Heimweg nach Norwegen

König Harald von Norwegen (87) befindet sich offenbar auf dem Weg zurück in seine Heimat. Sein Flugzeug startete Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen (3. März) vom Flughafen Langkawi in Malaysia. Der erkrankte König reist zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Sonja (86), nach Hause. Das teilte das Königshaus zuvor mit. Nach seiner Ankunft in Norwegen werde Harald im Rikshospitalet in Oslo stationär aufgenommen, heisst es weiter.