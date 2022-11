Erkrankung an Long Covid: «Eine Impfung reduziert das Risiko»

Wie kann man seine körperliche und geistige Fitness wiederherstellen?

Korte: Unterscheiden muss man hier, ob man an einem Fatigue-Syndrom leidet, oder an einem der anderen Long-Covid-Symptome. Denn Fatigue-Patienten müssen mit ihren Kräften haushalten, sonst erleiden sie massive Rückfälle. Sie müssen lernen, mit ihren geringeren Energiereserven umzugehen, mehr Pausen zu machen und sich nur sehr gezielt und wohlüberlegt anzustrengen. Für alle anderen gilt: Atemübungen, langsames Aufbautraining oder auch Koordinationsübungen, die sowohl der Physis als auch der mentalen Konzentrationsfähigkeit guttun. Wer mit Sport wieder anfangen will, muss deutlich unter seinem vorherigen Niveau wieder einsteigen und vorsichtig, vor allem Herzfrequenz kontrolliert, das Trainingsvolumen langsam erhöhen.