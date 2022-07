Erleichterung! Jimi Blue Ochsenknecht hat seine Strafzettel bezahlt

Ausserdem erklärt er, wie die ganze Aufregung überhaupt entstanden ist. «Aufgrund von meinem Umzug haben sie [die Polizei, Red.] nach der neuen Adresse gefragt», so Ochsenknecht. Zuvor hatte seine Ex-Partnerin, Reality-TV-Star und Influencerin Yeliz Koc (28, «Kampf der Reality-Stars»), ebenfalls auf Instagram davon berichtet, dass die Polizei bei ihr in Hannover vor der Tür gestanden und Jimi Blue Ochsenknecht gesucht habe. Weil sie keine andere Adresse habe, habe sie den Beamten die seines Managements gegeben, erzählte Koc am Mittwoch in einer Story.