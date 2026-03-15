Ermittlungen gegen Christopher Seiler: Musiker meldet sich zu Wort

«Kämpfe mit Dämonen»

Auch der Sänger selbst meldete sich zu Wort. In einer Instagram–Story veröffentlichte er ein längeres Statement, in dem er erklärte: «Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen.» Er stehe stets für seine Fehler gerade und trage auch sämtliche Konsequenzen. «Diese gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen.» Was er jedoch nicht trage, seien Vermutungen und Ausschmückungen in manchen Berichterstattungen der Sensation wegen.