Ermittlungen gegen Donald Trump: So geht es seiner Ehefrau Melania

Der Insider fügte demnach hinzu, Melania sei spätestens seit 2018 verärgert über die Anschuldigungen von Daniels. Damals berichtete das «Wall Street Journal», dass Trump angeblich einen Monat vor der Wahl 2016 eine Zahlung in Höhe von 130.000 US-Dollar (etwa 121.000 Euro) an den Ex-Pornostar arrangiert haben soll, damit sie nicht an die Öffentlichkeit gehe. Während Trump und sein langjähriger Anwalt Michael Cohen (56) die Behauptungen zunächst bestritten, räumte Cohen später ein, dass eine Zahlung an den Pornostar erfolgt sei. Cohen nannte dies «eine private Transaktion» und sagte der «New York Times», dass er Daniels 2016 130.000 US-Dollar aus eigener Tasche gezahlt habe.