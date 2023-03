Ermittlungsverfahren: Darum akzeptierte Stefan Mross den Strafbefehl

Da Mross keinen Einspruch einlegte, kam es nicht zur Gerichtsverhandlung. Stattdessen wurde der Strafbefehl am 29. November 2022 rechtskräftig. Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft ist Mross damit vorbestraft und erhält einen Eintrag in das Bundeszentralregister. Das nahm er in Kauf. «Ich hatte keine Lust, wegen eines solchen Deppen vor Gericht zu müssen», erklärt Mross dazu im Interview.