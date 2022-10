«Erneut positiv auf Covid getestet»: Ringo Starr cancelt seine Tour

Am Montag teilte der 82-jährige britische Musiker dann persönlich mit, dass er sich von dem Virus erholt habe. Zu einem Foto, das er auf Instagram postete, schrieb Starr: «Wir sehen uns am Dienstag, den 11., in Seattle. Mittwoch in Portland. Ich bin negativ. Frieden und Liebe an alle, danke fürs Warten.» Das Foto zeigt ihn lächelnd, mit Friedenszeichen und einem Sticker, der ihn als negativ ausweist.