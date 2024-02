Erneute Anklage: Alec Baldwin plädiert auf «nicht schuldig»

In einem erneuten Verfahren wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit der tödlichen Schiesserei am «Rust»–Set im Jahr 2021 hat Alec Baldwin (65) auf «nicht schuldig» plädiert. Eigentlich war geplant, dass der Schauspieler am 1. Februar um 11 Uhr Ortszeit vor einem Richter in New Mexico aussagen muss – persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz. Laut «People»–Magazin hat er nun stattdessen am Mittwoch ein schriftliches Plädoyer eingereicht.