Erneute Missbrauchsvorwürfe gegen Sean «Diddy» Combs

Angeblicher Missbrauch im Jahr 1991

Bei dem neuen Fall handelt es sich nach Berichten von CNN um die Gerichtsklage einer Frau namens Joi Dickerson–Neal, die ihm vorwirft, sie im Januar 1991 absichtlich unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Frau sei seinerzeit Studentin der Syracuse University in New York gewesen und habe zuvor in einigen seiner Musikvideos mitgewirkt.