Erneute Spider-Man-Rückkehr? Das sagt Andrew Garfield zu den Gerüchten

In «The Amazing Spider–Man» und der Fortsetzung «The Amazing Spider–Man 2: Rise of Electro» verkörperte Hollywoodstar Andrew Garfield (41) Anfang der 2010er Jahre bereits die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Zuletzt kehrte er im Jahr 2021 in die ikonische Rolle zurück – und einige Marvel–Fans vermuten, dass Garfield auch im für 2026 angekündigten «Spider–Man 4» mit von der Partie sein könnte. Doch dem hat der Schauspieler selbst nun vehement widersprochen. An seiner Glaubwürdigkeit bestehen jedoch berechtigte Zweifel.