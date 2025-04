Erneuter Ausraster: Mickey Rourke fliegt bei «Promi Big Brother» raus

Weitere Konflikte mit Mickey Rourke

Neben dem Streit mit JoJo Siwa geriet Rourke auch mit anderen Hausbewohnern aneinander. So brach Schauspielerin Patsy Palmer (52) laut britischen Medien in Tränen aus, nachdem Rourke ihre Kochkünste kritisiert hatte. «Was weisst du schon, du kannst nicht kochen», soll er zu ihr gesagt haben. Bereits bei seinem Einzug in die Show sorgte der Hollywoodstar für Aufsehen, als er sich Moderatorin AJ Odudu (37) gegenüber unangemessen verhalten haben soll. Co–Moderator Will Best (40) musste ihn mit den Worten «Vorsicht, Mickey» ermahnen.