Erneuter Rückschlag: Papst Franziskus erleidet «isolierte Atemkrise»

Zuletzt stimmten einige Meldungen aus dem Vatikan Gläubige in aller Welt hoffnungsvoll, was den Gesundheitszustand von Papst Franziskus (88) angeht. Sein Zustand sei leicht verbessert und der Pontifex «guter Stimmung», hiess es in den vergangenen Tagen. Doch am Freitagabend meldet «Vatican News» unter Berufung auf den Vatikan, der Argentinier habe eine «isolierte Atemkrise» erlitten.