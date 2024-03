Ernsthaft? Diese Stars haben schon einen Oscar in der Vitrine stehen

Sie haben in den vergangenen Jahren entweder kaum noch im Kino stattgefunden – oder aber zunehmend in Streifen mitgewirkt, die eher nach Goldener Himbeere statt nach Oscar riefen? Bei manchen Stars scheint zuweilen in kollektive Vergessenheit geraten zu sein, dass sie schon einen Academy Award – also die begehrteste Trophäe der Schauspielerei – einheimsen konnten.