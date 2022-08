Erol Sander: Darum führt er mit seiner Caroline eine Fernbeziehung

Erol Sander (53) hat im Interview mit dem RTL-Magazin «Gala» erzählt, dass er mit Ehefrau Caroline Goddet fortan eine Fernbeziehung führt. Der Schauspieler wollte eigentlich nur eine Wohnung in Paris für Sohn Marlon kaufen, der dort studiert. «Wir haben Glück gehabt, über Freunde haben wir eine Wohnung gefunden. Super Wohnung, da sollte Marlon eigentlich einziehen... und jetzt sagen Caro und der Kleine: Ich will auch nach Paris, ich will auch nach Paris.» Dass es die Familie in die französische Hauptstadt zieht, ist zudem verständlich, da die Schwiegereltern «gleich um die Ecke» wohnten, verrät der 53-Jährige, der aktuell in der RTL-Daily «Alles was zählt» als Gangster Frank Giese zu sehen ist.