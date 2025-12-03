Erotikthriller: «Bridgerton»-Star Regé-Jean Page zurück bei Netflix

Der Schauspieler war als Herzog von Hastings lediglich in Staffel eins des Netflix–Hits «Bridgerton» zu sehen. Nach seinem Abschied konzentrierte sich Page auf Kinofilme. Er stand für «Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben» vor der Kamera, drehte Steven Soderberghs Spionagethriller «Black Bag» und spielt in der romantischen Komödie «You, Me & Tuscany» an der Seite von Halle Bailey.