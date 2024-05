Erst Geburtstag, dann Memoiren: Das steht für Angela Merkel jetzt an

70. Geburtstag und Memoiren der Altkanzlerin

Die promovierte Physikerin, die 2005 als erste Frau ins Kanzleramt einzog, kam am 17. Juli 1954 zur Welt. Wie sie es im Laufe der Zeit zur «mächtigsten Frau der Welt» («Forbes») brachte, wird wohl dann ab Herbst in ihrer Autobiografie nachzulesen sein. Denn «natürlich wurde Angela Merkel nicht als Kanzlerin geboren», heisst es vom Verlag «Kiepenheuer & Witsch» in der Ankündigung zu Merkels Memoiren «Freiheit»: «In ihren gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten Erinnerungen schaut sie zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten – 35 Jahre in der DDR, 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland».