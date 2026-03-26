Erst Griechenland, jetzt Niederlande: Brad Pitt dreht in Amsterdam

Hinter dem ungewöhnlichen Look steckt eine emotionale Rolle: In Edward Bergers «The Riders» spielt Pitt einen Mann namens Scully – einen Australier, der gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Billie durch Europa reist und dabei verzweifelt nach seiner Frau sucht, die die beiden verlassen hat. Die Vorlage stammt aus dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Tim Winton aus dem Jahr 1994, der teils in Amsterdam spielt. Ein Kinostarttermin ist bislang noch nicht bekannt.