Erst Griechenland, jetzt Niederlande: Brad Pitt dreht in Amsterdam

Hollywoodstar Brad Pitt (62) taucht dieser Tage an mehreren Orten in Europa auf – und sieht dabei kaum wie er selbst aus. Nach Dreharbeiten in Athen ist der 62–jährige Schauspieler nun in Amsterdam für seinen kommenden Film «The Riders» vor der Kamera.
Passanten an der Herengracht staunten nicht schlecht, als die bekannte Gracht plötzlich in eine andere Welt verwandelt wurde: grosse schwarze Absperrungen, Hausbesetzer–Transparente an den Fassaden und auf der Strasse viele Müllsäcke. Das Strassenbild wurde für die Dreharbeiten grundlegend umgestaltet. Das Produktionsteam hatte laut dem Fernsehsender AT5 die Anwohner vorab informiert.
Pitt selbst war kaum als der Weltstar zu erkennen, den man aus Hochglanz–Auftritten kennt. Für seine Rolle trägt er zerzaustes Haar, einen ungepflegten Bart und schlichte Kleidung. Auch auf der Amstel wurde er bei Szenen auf einem Hausboot gesichtet, wo ein Streckenabschnitt für die Dreharbeiten zeitweise gesperrt war.
Hinter dem ungewöhnlichen Look steckt eine emotionale Rolle: In Edward Bergers «The Riders» spielt Pitt einen Mann namens Scully – einen Australier, der gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Billie durch Europa reist und dabei verzweifelt nach seiner Frau sucht, die die beiden verlassen hat. Die Vorlage stammt aus dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Tim Winton aus dem Jahr 1994, der teils in Amsterdam spielt. Ein Kinostarttermin ist bislang noch nicht bekannt.
In Griechenland stand nicht nur Arbeit auf dem Programm
Bereits Ende vergangener Woche wurden in Athen Set–Fotos veröffentlicht. Während Pitt laut «Page Six» ausserhalb der Szenen in kariertem Flanellhemd, blauen Cargohosen, Baseballcap und Pilotenbrille über das Gelände lief und in die Kameras winkte, zeigte er sich in Kostüm deutlich derangierter: zerstrubbeltes Haar, abgegriffener Burgundermantel über einem grünen Pullover, Jeans – und ein ausdrucksstarker Blick ins Leere, der bereits ahnen lässt, wie eindringlich seine Darstellung des verzweifelten Scully werden dürfte. Zum Cast gehören laut «Deadline» ausserdem Coco Greenstone und Danny Huston sowie Michael Smiley, Camille Cottin, Ulrich Thomsen, Lara Pulver und Kimonas Kouris.
Abseits der Arbeit nahm sich Pitt in Griechenland auch Zeit für einen Ausflug mit seiner Freundin Ines de Ramon (33). Die beiden wurden bei einer Bootsfahrt auf dem Meer gesichtet – ein kurzer Moment der Zweisamkeit zwischen Drehtagen.