Erst Lady Gaga, nun Céline Dion in Paris: Geheime Acts bei Olympia?

Am Montag (22. Juli) wurde Lady Gaga (38) in Paris gesehen, wie sie ihren Fans aus dem Auto zuwinkt und Handküsse verteilt. Dass sich die Künstlerin fünf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris befindet, heizt Gerüchte an, dass sie die Eröffnungszeremonie am Freitag musikalisch begleiten wird. Aber nicht allein: Denn auch Céline Dion (56) ist am Dienstag (23. Juli) in der Hauptstadt Frankreichs gelandet.