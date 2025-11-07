Erst November 2026: «GTA 6» um mehrere Monate verschoben

Das ist der Grund für die Verschiebung von «GTA 6»

Nachdem «GTA 6» eigentlich schon 2025 veröffentlicht werden sollte, war der Release bereits letzten Mai auf den Mai 2026 verschoben worden. Es tue Rockstar Games sehr leid, hiess es damals. Man setze sich stets zum Ziel, die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Der nächste Teil der beliebten Videospielreihe sei keine Ausnahme und daher wolle man sich mehr Zeit nehmen, «um das Ausmass an Qualität zu liefern, das ihr erwartet und verdient».