Erst November 2026: «GTA 6» um mehrere Monate verschoben

Gamerinnen und Gamer müssen leider länger auf «GTA 6» warten. Das hat Rockstar Games am 6. November mitgeteilt. Die Veröffentlichung von «Grand Theft Auto VI» wird erneut verschoben. Jetzt soll das Videospiel, auf das Millionen Fans schon seit Jahren sehnlichst warten, erst am 19. November 2026 veröffentlicht werden.
Das ist der Grund für die Verschiebung von «GTA 6»
Nachdem «GTA 6» eigentlich schon 2025 veröffentlicht werden sollte, war der Release bereits letzten Mai auf den Mai 2026 verschoben worden. Es tue Rockstar Games sehr leid, hiess es damals. Man setze sich stets zum Ziel, die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Der nächste Teil der beliebten Videospielreihe sei keine Ausnahme und daher wolle man sich mehr Zeit nehmen, «um das Ausmass an Qualität zu liefern, das ihr erwartet und verdient».
Auf seiner Webseite wählt Rockstar auch jetzt ähnliche Worte. Dem Team tue es erneut leid, «zusätzliche Zeit» zu benötigen. Man wisse, dass die Fans sich schon lange gedulden müssen, aber die zusätzlichen Monate würden es ermöglichen, das Videospiel auf dem Qualitätsniveau fertigzustellen, das erwartet werde.
«Für Jason und Lucia war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder», wird die Handlung von «GTA 6» auf der Homepage des Spiels beschrieben. Sie seien «gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander zu verlassen, wenn sie überleben wollen».
Der Vorgänger, «Grand Theft Auto V», wurde erstmals im Jahr 2013 für die Plattformen PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Seither sind weitere Fassungen erschienen. Im Mai war berichtet worden, dass sich «GTA V» seit Veröffentlichung insgesamt mehr als 215 Millionen Mal verkauft hat.