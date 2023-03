Erste Auslandsreise als Queen Consort: Camilla glänzt in Deutschland

Camilla erinnert an die Queen

Bereits am Mittwoch freuten sich Royal-Fans in Berlin über die Nahbarkeit von Charles und Camilla. Am Brandenburger Tor liess sich das Königspaar direkt nach der Ankunft bejubeln. Bei einem Staatsbankett am Abend im Schloss Bellevue glänzte Camilla dann in einer schwarzen Abendrobe mit funkelnder Silberstickerei von Bruce Oldfield. Dazu trug sie die Greville Tiara, auch bekannt als Boucheron Honeycomb Tiara, die sie von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) geschenkt bekommen hatte. Camillas Diamantkette stammte ebenfalls von der Queen. Austauschen konnte sich das royale Paar bei der Veranstaltung unter anderem mit Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68), «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (41) oder Tote-Hosen-Sänger Campino (60).