Erste Auszüge aus ihrem Buch: Britney Spears enthüllt brutale Wahrheit

Bis Britney Spears' (41) Autobiografie «The Woman in Me» offiziell in den Handel kommt, dauert es noch eine kleine Weile – am 24. Oktober wird es so weit sein. Die US–Seite «People» konnte jedoch bereits erste Einblicke in das Enthüllungsbuch erhaschen und mit Spears über ihr Werk sprechen. Die Sängerin verspricht dabei Einblicke in ihr tiefstes Privat– und Gefühlsleben: «Es ist endlich an der Zeit für mich, meine Stimme zu erheben und zu sprechen – meine Fans haben es verdient, es direkt von mir zu hören. Keine Verschwörungen mehr, keine Lügen mehr – nur ich, wie ich mir meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aneigne.»