Bootstour am Sonntagnachmittag

Der Hollywoodstar war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine «medizinische Komplikation» gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des «Ray»-Schauspielers spekuliert.