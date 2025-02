Erste Einblicke in «Shrek 5»: Diese Rolle übernimmt Zendaya

Im vergangenen Jahr war zunächst vermutet worden, dass «Shrek 5» bereits 2025 in die Kinos kommen würde. Im Sommer kündigte DreamWorks Animation dann an, dass es doch erst am 1. Juli 2026 soweit sein soll. Die Arbeiten an dem Film gestalten sich aber offenbar aufwendiger als geplant. Im Teaser heisst es nun, dass «Shrek 5» pünktlich zu «Weihnachten 2026» erscheinen soll.