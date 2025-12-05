Erste Einblicke: Prinzessin Kates Weihnachtskonzert nimmt Gestalt an

Gottesdienst im Zeichen der Natur

Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto «Love in all its forms» (deutsch: Liebe in all ihren Formen). Die starke Einbindung der Natur in die Dekoration ist dabei kein Zufall. Der Kensington Palast kündigte bereits an, dass Prinzessin Kate ihre Leidenschaft für die Natur in den Gottesdienst einfliessen lassen möchte. Kate hat bereits mehrmals offen darüber gesprochen, wie sehr ihr die Natur und der Aufenthalt im Freien während ihrer Krebsbehandlung im Jahr 2024 Kraft und Trost gespendet haben.