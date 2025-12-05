Erste Einblicke: Prinzessin Kates Weihnachtskonzert nimmt Gestalt an

Die Vorbereitungen für Prinzessin Kates (43) diesjähriges Weihnachtskonzert laufen auf Hochtouren. Wenige Stunden vor dem Event gewährt Kate nun einen exklusiven Einblick in die festliche Dekoration für ihren fünften «Together at Christmas»–Gottesdienst, der am Freitagabend in der Westminster Abbey stattfinden wird.
In einem auf Instagram veröffentlichten Fotokarussell zeigt Kate die mit weihnachtlichen Pflanzen, Kränzen und anderen Deko–Elementen dekorierte Kirche. Dazu heisst es: «Wunderschön, die Westminster Abbey dekoriert und bereit für den Gottesdienst heute Abend zu sehen. (...) Wir freuen uns auf alle, die heute Abend dabei sind!» Zudem hebt Kate die besonderen Kränze hervor, die die Westminster Abbey für den besonderen Abend schmücken.
Sie halfen Kate bei der Deko
Am Mittwoch hatte der Kensington Palast bereits ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wer Kate bei der Dekoration unterstützte – darunter die britische Back–Legende Dame Mary Berry. Sie band gemeinsam mit weiteren Prominenten, unter anderem Comedian Tom Allen, und Schulkindern in der Gemeinde Woking riesige Weihnachtskränze für die Abbey.
Die vier fertigen, überdimensionalen Kränze, geschmückt mit roten Schleifen, werden beim Gottesdienst die historischen Hallen der Westminster Abbey zieren.
Gottesdienst im Zeichen der Natur
Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto «Love in all its forms» (deutsch: Liebe in all ihren Formen). Die starke Einbindung der Natur in die Dekoration ist dabei kein Zufall. Der Kensington Palast kündigte bereits an, dass Prinzessin Kate ihre Leidenschaft für die Natur in den Gottesdienst einfliessen lassen möchte. Kate hat bereits mehrmals offen darüber gesprochen, wie sehr ihr die Natur und der Aufenthalt im Freien während ihrer Krebsbehandlung im Jahr 2024 Kraft und Trost gespendet haben.
Prinzessin Kate rief den Gottesdienst erstmals 2021 ins Leben, um Menschen zu ehren, die sich während der Pandemie für ihre Gemeinschaften eingesetzt hatten. Auch in diesem Jahr wird sie von hochkarätigen Gästen unterstützt. Mit dabei sind unter anderem Kate Winslet, Hannah Waddingham, Dan Smith und Chiwetel Ejiofor, die musikalische Beiträge und Lesungen übernehmen.