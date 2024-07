Erste Emmy-Nominierung für Ryan Gosling, Emma Stone geht leer aus

Selena Gomez feiert erste Emmy–Nominierung als Darstellerin

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (31) feiert indes seit dem Jahr 2021 mit der beliebten Comedy–Serie «Only Murders in the Building» Erfolge. Doch bislang war sie lediglich zwei Mal als ausführende Produzentin für ihre Mitarbeit an der Hulu–Show für einen Emmy nominiert. Nun aber gibt es auch Anerkennung für ihr Spiel in der unterhaltsamen Murder–Mystery–Serie. Gomez ist als «Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy–Serie» nominiert – ihre überhaupt erste Emmy–Nominierung in einer Schauspielkategorie.