Schon im Februar liessen die Macher der neuen «Joker»-Fortsetzung «Folie à Deux» Fans einen ersten kleinen Blick auf Lady Gaga (36) und Joaquin Phoenix (48) in ihren Rollen als Harley Quinn und Arthur Fleck werfen. Jetzt sind die neue Fotos vom Filmset in New York City aufgetaucht, die Lady Gaga erstmals in unverkennbarer Harley-Quinn-Kostümierung zeigen - und Vorfreude auf Teil zwei machen.