«Erste Mission»: Pedro Pascal teilt erstes Bild der «Fantastic Four»

Die «Fantastischen Vier» des Marvel Cinematic Universe sind vereint. Pedro Pascal (49) teilte auf Instagram das erste Bild des Casts von «Fantastic Four». Der «The Last of Us»–Star posiert darauf mit seinen drei Kollegen des kommenden Superheldenspektakels. Vanessa Kirby (36, «Napoleon») umarmt ihn, daneben lächeln Ebon Moss–Bachrach (47) und Joseph Quinn (30) in die Kamera. «Unsere erste Mission» hat Pedro Pascal zu dem Bild geschrieben. Ausserdem postete er ein Foto von Regisseur Matt Shakman (48).