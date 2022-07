Erste norwegische Königin seit 1938: Sonja feiert ihren 85. Geburtstag

In Norwegen wird am 4. Juli gleich der dritte grosse Geburtstag des Jahres gefeiert: Nach dem 85. von König Harald V. am 21. Februar und den Feierlichkeiten zu Prinzessin Ingrid Alexandras 18. Geburtstag ist nun Königin Sonja mit ihrem 85. Ehrentag an der Reihe. Die einst bürgerliche Sonja Haraldsen ist die erste Königin des skandinavischen Landes seit Königin Maud (1869-1938).