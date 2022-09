Erste Preisverleihung in New York: Amal Clooney stiehlt allen die Show

Hand in Hand erschienen Amal (44) und George Clooney (61) zur Premiere der Albie Award Preisverleihung ihrer «Clooney Foundation For Justice» am Donnerstag in der New York Public Library. Die Menschenrechtsanwältin und Ehefrau des Hollywood-Stars - im schwarzen Smoking - stahl in ihrem gold-silbernen bodenlangen Glitzer-Kleid mit mehrlagigen Fransen und Beinschlitz sowie goldener Handtasche und silbernen Riemchen-Stilettos allen die Show.