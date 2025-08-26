Erste Promis gratulieren Helene Fischer zu ihrem zweiten Kind

Gleichzeitig kündigte sie für dieses Jahr noch zwei Kinderalben an. Und 2026 geht es auf grosse Stadiontournee. «Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer – mit all den schönsten, emotionalen und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.» Ausfallen muss Ende 2025 hingegen die «Helene Fischer Show» im ZDF. «Für die Vorbereitungen brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Grössenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten», erklärte der Star.