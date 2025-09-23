Erste reguläre «Stefan Raab Show»: Am Mittwoch geht es um Muckis

Nachdem Stefan Raab (58) in der Vorwoche mit kurzen Ausgaben bereits einen Vorgeschmack auf seine Sendung gegeben hat, startet das neue Format des beliebten Entertainers am 24. September regulär im TV. Worum es in der «Stefan Raab Show» am Mittwoch ab 20:15 Uhr gehen wird – und wer alles zu Gast ist...
Was macht Horst Lichter bei Stefan Raab?
In der ersten regulären Ausgabe soll sich laut Ankündigung von RTL alles um das Bodybuilding drehen. Gleich fünf mit diesem Thema bestens vertraute Gäste wird Raab demnach im Studio empfangen. Mit dabei sind Profi–Bodybuilder Markus Rühl (53), Bodybuilding–Europameisterin Lena Ramsteiner, Marius Strumpen, Gesamtsieger und Deutscher Meister Bodybuilding 2025, sowie Stefan Gjorgiev, Weltmeister in der Juniorenklasse 2024.
Dazu gesellt sich ausserdem Moderator Horst Lichter (63). Der «Bares für Rares»–Star war in jungen Jahren selbst Bodybuilder. Der Sender deutet ausserdem an, dass Raab sich wohl darin versuchen wird, Gewichte zu stemmen. Laut Programmplan dauert die Sendung inklusive Werbung rund 75 Minuten.
«Die Stefan Raab Show» wird sich wohl an den alten «TV total»–Hochzeiten orientieren. RTL kündigt an, dass das Format künftig immer mittwochs im TV laufen und «eine unverwechselbare Mischung aus Humor, Scharfsinn und Entertainment» bieten soll. Mit dazu gehören demzufolge unter anderem Promigäste, Stand–up–Auftritte oder auch Strassenumfragen. Der Sender verspricht «Raab pur». Abrufbar ist «Die Stefan Raab Show» auch über den Streamingdienst RTL+.