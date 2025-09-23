Erste reguläre «Stefan Raab Show»: Am Mittwoch geht es um Muckis

«Die Stefan Raab Show» wird sich wohl an den alten «TV total»–Hochzeiten orientieren. RTL kündigt an, dass das Format künftig immer mittwochs im TV laufen und «eine unverwechselbare Mischung aus Humor, Scharfsinn und Entertainment» bieten soll. Mit dazu gehören demzufolge unter anderem Promigäste, Stand–up–Auftritte oder auch Strassenumfragen. Der Sender verspricht «Raab pur». Abrufbar ist «Die Stefan Raab Show» auch über den Streamingdienst RTL+.