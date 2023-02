Erster Abschied bei «Let's Dance»: Ein Model konnte nicht überzeugen

Den zweiten Cha Cha Cha in Folge vertanzten Alex Mariah Peter (25) und Alexandru Ionel (28). Dass dem «GNTM»-Model zum Ende des Auftritts die Puste ausgegangen ist, ist der Jury nicht entgangen. «Du musst echt an deiner Ausdauer arbeiten», lautete das kritische Urteil von Joachim Llambi (58). Für die beiden gab es lediglich 13 Punkte. Influencerin Julia Beautx (23) hatte am Freitag nur ein Ziel: Ihren letzten Platz in der «grossen Kennenlernshow» wieder wettzumachen. Gesagt, getan: Der Langsame Walzer mit Zsolt Sándor Cseke (35) begeisterte Publikum und Jury. «So schlecht wie das letzte Woche war, so anders war es heute», resümierte Llambi. «Das war um Längen besser.» 21 Punkte gab es für die «sehr erleichterte» Julia.