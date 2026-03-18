Erster Auftritt nach Eric Danes Tod: Rebecca Gayheart und ihre Töchter

Wenige Monate vor seinem Tod gab Eric Dane zudem ein letztes Interview für Netflix. Darin richtete er sich mit einer emotionalen Botschaft direkt an seine beiden Teenager–Töchter Billie und Georgia – veröffentlicht wurde das Gespräch erst kurz nach seinem Tod. Rebecca Gayheart und Eric Dane lebten zuletzt getrennt, die Schauspielerin zog ihren Scheidungsantrag jedoch zurück. In einem Podcast erklärte sie später, sie habe ihren Töchtern zeigen wollen, was es bedeutet, füreinander da zu sein.