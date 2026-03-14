Erster Auftritt seit Monaten: Dolly Parton gibt Gesundheitsupdate

Das bislang letzte Update hatte sie im vergangenen Oktober gegeben. Nachdem ihre Schwester Freida in einem Facebook–Post Alarm geschlagen hatte, gab sie Entwarnung zu ihrem Gesundheitszustand. Sie habe «viele Dinge schleifen lassen», nachdem ihr Ehemann verstarb, erzählte sie in dem Instagram–Clip. «Als ich mich dann darum gekümmert habe, sagte der Arzt: ‹Wir müssen uns um dies kümmern. Wir müssen uns um das kümmern.›» Sie betonte jedoch, dass es nichts Ernstes gewesen sei und sie nicht im Sterben liege. «Ich bin noch nicht bereit zu sterben», machte sie deutlich.