Erster Auftritt seit Tod ihrer Mutter: Riley Keough ganz in Schwarz

Karriereerfolg und private Trauer

Keough verkörpert in der Miniserie, die von Amazon produziert wird, die titelgebende Figur Daisy Jones. «Daisy Jones & the Six» spielt in den 70er Jahren und erzählt die Geschichte einer Musikgruppe, die zu internationalem Ruhm gelangt. Autorin Taylor Jenkins Reid hatte ihr Buch basierend auf ihren eigenen Erfahrungen in Bezug auf die Band Fleetwood Mac geschrieben.