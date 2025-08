Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi sind offiziell seit 2018 ein Paar. Im September 2019 gaben sie ihre Verlobung bekannt, im folgenden Juli feierten sie ihre Hochzeit in der All Saints Chapel in Windsor. Am 18. September 2021 begrüssten sie Tochter Sienna auf der Welt. Mozzi brachte zudem seinen Sohn «Wolfie», den er mit Architektin Dara Huang hat, mit in die Ehe. Am 22. Januar 2025 wurde dann Tochter Athena geboren.