Elvis Presley wird in «Agent Elvis» für ein geheimes Spionageprogramm rekrutiert. Während er nach wie vor seinem Tagesjob als King of Rock and Roll nachgeht, hilft er im Kampf gegen dunkle Mächte, die sein geliebtes Heimatland bedrohen. Unterstützt wird der King dabei von seinem Sidekick Scatter, einem Schimpansen, den auch der echte Elvis Presley besass.