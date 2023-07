Erster «Der Exorzist: Bekenntnis»-Trailer sorgt für Gänsehaut

Darum geht es in «Der Exorzist: Bekenntnis»

Die beiden Freundinnen Angela (Lidya Jewett, 16) und Katherine (Olivia Marcum) verschwinden tagelang in einem Wald. Als sie wieder auftauchen, können sich die Mädchen an nichts erinnern, beginnen jedoch, sonderbare Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Angelas alleinerziehender Vater Victor Fielding (Leslie Odom Jr., 41) beschliesst angesichts immer schrecklicherer Ereignisse, die einzige Person um Hilfe zu bitten, die etwas Ähnliches zuvor bereits durchleben musste: Chris MacNeil (Ellen Burstyn, 90).