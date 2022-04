Erster gemeinsamer Auftritt von Herzogin Kate und Prinzessin Anne

Prinzessin Anne kümmert sich seit rund 20 Jahren um das Royal College of Midwives (RCM), während die Herzogin von Cambridge das Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) seit 2018 betreut. Die beiden eröffneten einen neuen «Women's Health Hub». In dem Gebäude seien mehrere Organisationen untergebracht, heisst es in einer Erklärung der Royals bei Instagram. Dies solle die Zusammenarbeit vorantreiben.