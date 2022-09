Durch die von Menschen gesäumten Strassen Belfasts fuhren König Charles III. und die Queen Consort nach dem Treffen weiter zur St. Anne's Kathedrale. Dort nehmen sie an einem Gottesdienst in Gedenken an die verstorbene Königin teil. Diesem sollen auch der irische Präsident Michael D. Higgins (81), Premierminister Micheál Martin (62) und Aussenminister Simon Coveney (50) beiwohnen. Das Königspaar kommt zudem mit Vertretern aller grossen Glaubensgemeinschaften in Nordirland zusammen.