Erster Podcast-Auftritt von Madonna: Sie spricht über Spiritualität

Die siebenfache Grammy–Gewinnerin ist dafür bekannt, dass sie während ihrer jahrzehntelangen Karriere immer wieder Grenzen überschritten und ihre Stimme für Menschenrechte eingesetzt hat. «Es ist, als ob dort, wo es dunkel ist, das meiste Licht zu sehen ist, und man kann das meiste Licht ausstrahlen», sagte Madonna. «Wenn man in einem dunklen Raum ist, macht man das Licht an. Wenn man in einem Raum ist, in dem es bereits hell ist, was macht man dann? Da hat man sich keine Mühe gegeben.» Die Bestimmung ihrer Seele bestehe darin, «durch alles, was ich tue, Licht in die Welt zu bringen».