Erster Royal-Besuch seit Kriegsbeginn: Herzogin Sophie in der Ukraine

Wie die BBC berichtet, war Herzogin Sophie im Namen des britischen Aussenministeriums zu einem eintägigen Besuch angereist, um «ihre Solidarität mit den Frauen, Männern und Kindern zu bekunden, die vom Krieg betroffen sind». Die Herzogin würdigte in der Stadt Bucha die Menschen, die während des russischen Angriffskrieges ihr Leben verloren hatten. Sie sprach mit Überlebenden von sexueller Gewalt und Folter und Kindern, die nach der gewaltsamen Trennung von ihren Familien in die Ukraine zurückgebracht worden waren. Prinz Edwards Ehefrau besichtigte in Irpin auch die Trümmer einer Brücke, die gesprengt wurde, um russische Soldaten am Vormarsch auf Kiew zu hindern.